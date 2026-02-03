musk-fonde-spacex-con-xai-per-mandare-i-data-center-nello-spazio

(Adnkronos) – SpaceX di Elon Musk ha acquisito la sua azienda di intelligenza artificiale xAI in una fusione volta a implementare data center spaziali, si legge in una nota. L’acquisizione unisce le capacità missilistiche di SpaceX con la tecnologia di xAI per creare quello che Musk, nella dichiarazione, ha definito “il motore di innovazione verticalmente integrato più ambizioso sulla Terra (e fuori dalla Terra)”.

La fusione arriva mentre i finanziamenti per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, sostenuti dalle grandi aziende tecnologiche, iniziano a mostrare segni di tensione. Musk ha affermato che SpaceX prevede di lanciare una costellazione di satelliti che funzionerebbero come data center orbitali, sfruttando l’energia solare nello spazio per soddisfare la crescente domanda di elettricità per l’elaborazione basata sull’intelligenza artificiale. Secondo Musk queste esigenze non possono essere soddisfatte sulla Terra “senza imporre difficoltà alle comunità e all’ambiente”: “Sfruttando direttamente l’energia solare pressoché costante con costi operativi e di manutenzione ridotti, questi satelliti trasformeranno la nostra capacità di scalare l’elaborazione”, ha scritto nella nota.

SpaceX punta a lanciare un milione di satelliti che funzioneranno come data center utilizzando il suo razzo Starship, che secondo l’azienda raggiungerà presto una velocità di lancio di un volo all’ora con un carico utile di 200 tonnellate. La nota non ha rivelato i termini finanziari dell’acquisizione né fornito una tempistica per il dispiegamento iniziale dei satelliti. Secondo Bloomberg, la società risultante dalla fusione avrebbe una valutazione di 1,25 trilioni di dollari. L’accordo intreccia ulteriormente il vasto impero commerciale di Musk, che include già la casa automobilistica Tesla e la piattaforma di social media X, precedentemente Twitter. Musk ha fuso X con xAI dopo aver acquisito Twitter alla fine del 2022. La società xAI, che gestisce il chatbot Grok, è stata valutata 230 miliardi di dollari in un round di finanziamento di gennaio.

La società risultante dalla fusione metterebbe insieme capitali, risorse informatiche e talenti, mentre Musk persegue la sua visione di installare data center nello spazio per l’intelligenza artificiale. Secondo quanto riportato dai media statunitensi, SpaceX starebbe puntando a un’offerta pubblica iniziale (IPO) a metà giugno, che potrebbe raccogliere fino a 50 miliardi di dollari. L’azienda domina il mercato dei lanci spaziali con i suoi razzi riutilizzabili e possiede la più grande costellazione di satelliti tramite Starlink.

Musk si era precedentemente opposto a un’IPO per SpaceX perché non aveva goduto del necessario controllo da parte di Tesla, quotata in borsa. Ha anche sostenuto che il desiderio del mercato di rendimenti finanziari era in contrasto con il suo obiettivo finale di colonizzare Marte. Ma le ultime priorità dell’azienda richiederanno investimenti significativi. Tra queste, lo sviluppo di Starship, il più grande razzo mai costruito, per missioni sulla Luna e su Marte.