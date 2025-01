Musk interviene a raduno AfD: “Voi migliore speranza per la Germania”

Il tycoon in video collegamento interagisce con la folla che esulta

Roma, 25 gen. (askanews) – Il tycoon di X e Tesla, Elon Musk, è intervenuto in video collegamento a un raduno del partito di estrema destra tedesco AfD ad Halle, a un mese alle elezioni legislative in Germania. Nelle immagini la leader e candidata alla cancelleria di Afd nel voto del 23 febbraio, Alice Weidel, lo saluta chiedendogli se vede il pubblico, lui conferma di vedere i presenti, mentre lei gli dice “Ti amiamo qui!” e si sentono i partecipanti esultare.”Sono molto entusiasta per l’AfD e penso che siate davvero la migliore speranza per la Germania. Penso che una cosa molto importante sia che le persone siano orgogliose della Germania e di essere tedesche”, ha dichiarato Musk.