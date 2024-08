musk-intervista-trump:-in-diretta-su-x-(appuntamento-alle-2-di-notte-in-italia)

ROMA – Le aspettative sono alte per un’intervista tra due “big”: da una parte nei panni dell’intervistatore che non un giornalista o presentatore qualsiasi ma niente meno che Elon Musk, mister X, dall’altra l’ex presidente americano e candidato repubblicano per la Casa Bianca, Donald Trump. L’appuntamento è previsto per le 20, ore locali Usa ( e per le 2 di notte in Italia) in diretta su X. Ad annunciarlo lo stesso Musk, dal suo social. “Non ci sono limiti di argomenti- ha scritto l’imprenditore – quindi dovrebbe essere molto divertente. Se avete domande e commenti specifici, postateli nella chat”.

L’intervista sarà trasmessa anche sull’account ufficiale di Trump, che è stato ripristinato un mese dopo l’acquisto di X da parte di Musk, dopo essere stato sospeso in seguito all’attacco al Congresso del 6 gennaio 2021.

Musk ha annunciato il proprio sostegno a Trump, subito dopo l’attentato subito dall’ex presidente durante un evento elettorale in in Pennsylvania il mese scorso. Un alleato di peso e dalla potenza di fuoco, quella dei social.

From Team Trump @TeamTrump;

President Trump is asking you to like this post.

President Trump will be interviewed by Elon Musk on Monday at 8 pm Eastern.

Like this post to be notified when the interview begins.

IT WILL BE THE INTERVIEW OF THE CENTURY!

MAKE AMERICA GREAT… pic.twitter.com/tAtmpLgi4f

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) August 12, 2024