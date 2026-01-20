martedì, 20 Gennaio , 26

Macron e il look ‘Top Gun’ a Davos: occhiali specchiati tra stile e ironia sui social

Sinner e la scelta, in doppio meglio Kyrgios o Kim-Jong un?

Incendio in una casa nel Brindisino, crollano i solai: si cerca una persona

Bimba di due anni muore soffocata mangiando un wurstel

Musk provoca Ryanair: “Quanto mi può costare comprarti?”. E lancia il sondaggio su X

Ryanair nel mirino di Elon Musk. “Dovrei acquistare Ryanair e mettere al comando qualcuno il cui vero nome è Ryan?”. È questa la domanda che il patron di Starlink ha rivolto ai suoi follower su X.  

Dopo aver lanciato un sondaggio, Musk è tornato sull’argomento scrivendo: “Voglio mettere davvero un Ryan a capo di Ryanair, è il tuo destino!”, rivolgendosi direttamente alla compagnia aerea fondata nel 1984 da Tony Ryan morto nel 2007.  

 

E con il suo solito stile provocatorio ha continuato: “Quanto mi può costare comprarti?”, alimentando così le speculazioni su un possibile acquisto dell’imprenditore della compagnia low cost.  

