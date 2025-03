Musk: “Se spengo Starlink l’Ucraina crolla”. Poi offende il Ministro degli Esteri polacco: “Zitto, ometto”

ROMA – Mentre la Russia approfitta della sospensione dei servizi di intelligence americani per attaccare con maggior vigore l’Ucraina, Elon Musk mette il carico da novanta: in un post su X ha scritto che “l’intera linea del fronte ucraino crollerebbe se spegnessi Starlink”. Il miliardario taglia-sprechi di Trump ha aggiunto di essere “disgustato da anni di massacri in una situazione di stallo che l’Ucraina perderà inevitabilmente”.

Dichiarazioni che ovviamente hanno provocato reazioni sdegnate, anche in Italia. La segretaria del Pd Elly Schlein, ad esempio, ha detto che “Elon Musk sta dimostrando che l’unica cosa che vuole è estendere il proprio impero economico, anche se questo vuol dire farlo sulla pelle di un popolo aggredito che in queste ore sta subendo l’ennesima offensiva. Come fa Giorgia Meloni a voler consegnare le chiavi della sicurezza nazionale italiana a Musk anche dopo aver sentito le sue ultime gravissime parole? Il governo cambi subito rotta e sul DL Spazio non si faccia dettare la linea da Musk. Senza una rete satellitare europea efficiente e competitiva la difesa europea non potrà mai esistere”.

Ma il timore che il riavvicinamento tra Usa e Putin possa innescare ulteriori aggressioni russe oltre l’Ucraina, si fa strada nei Paesi di confine. La Polonia su tutte, che paga i servizi di Starlink dell’Ucraina, e che potrebbe cercare un’alternativa se la società di Musk si dimostrasse “inaffidabile”.

“Starlinks per l’Ucraina è pagato dal ministero polacco della digitalizzazione al costo di circa 50 milioni di dollari all’anno”, ha scritto il ministro degli esteri polacco Radoslaw Sikorski su X. “A parte l’etica di minacciare la vittima di un’aggressione, se SpaceX si rivelasse un fornitore inaffidabile saremo costretti a cercare altri fornitori”.

Immediata la risposta di Musk, sempre su X: “Stai zitto, ometto. Paghi una piccola parte del costo. E non c’è niente che possa sostituire Starlink”.

Per capire meglio il contesto: le azioni dell’operatore satellitare franco-britannico Eutelsat sono aumentate fino al 650% nell’ultima settimana di Borsa, proprio a causa delle speculazioni sulla possibilità che la società sostituisse Starlink nella fornitura di accesso a Internet all’Ucraina.

