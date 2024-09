Musk smentisce un flirt con Meloni: “Alla cena di gala ero con mia mamma”

ROMA – Uno sguardo languido tra la premier Giorgia Meloni e il patron di Tesla e Space X, Elon Musk, ed è subito gossip. A pubblicare il post con lo scatto alla cena di gala alla Ziegfeld Ballroom di New York dello scorso lunedì è il giornalista Simon Goddek che, scherzando, allude a una relazione romantica tra i due: “Sappiamo tutti cosa è successo dopo…“, scrive su X.

Pronta la risposta di Musk: “Ero là con mia mamma. Non c’è assolutamente nessun tipo di relazione romantica con la premier Meloni“. Maye Musk, tra l’altro, ha calamitato tutta l’attenzione della serata vestendo uno splendido abito argentato,

Elon Musk nel corso della serata ha premiato la nostra presidente del Consiglio con il il Global Citizen Award, un riconoscimento che l’Atlantic Council assegna ogni anno alle persone ritenute in grado di fornire “un contributo significativo al miglioramento del mondo”. Ecco cosa ha detto l’imprenditore sudafricano: “E’ un onore essere qui e presentare e consegnare il premio a una persona che è ancora più bella dentro che fuori. Giorgia Meloni è una persona che ammiro, che ha fatto un lavoro incredibile come primo ministro in Italia. L’Italia sta registrando una crescita economica record, disoccupazione ai minimi storici. E’ fantastico, e lei è anche una persona autentica, onesta, sincera e questo non si può sempre dire dei politici”.

(Foto da X @goddeketal e Instagram @mayemusk)

