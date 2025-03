Musk: Stalink non spegnerà mai suoi terminali in Ucraina

Roma, 10 mar. (askanews) – L’imprenditore statunitense Elon Musk ha affermato che, nonostante il suo disaccordo con le politiche di Kiev, la sua azienda Starlink, che fornisce telecomunicazioni satellitari, non spegnerà mai i suoi terminali in Ucraina.

In precedenza, Musk ha affermato che il sistema Starlink era la spina dorsale dell’esercito ucraino e che se avesse deciso di spegnerlo, la prima linea delle Forze armate ucraine sarebbe crollata.

“Per essere estremamente chiari, non importa quanto io non sia d’accordo con la politica ucraina, Starlink non spegnerà mai i suoi terminali. Sto semplicemente affermando che, senza Starlink, le linee ucraine crollerebbero, poiché i russi possono bloccare tutte le altre comunicazioni! Non faremmo mai una cosa del genere o la useremmo come merce di scambio”, ha detto Musk su X. Domenica, il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski ha minacciato di trovare un sostituto per il sistema Starlink, che Varsavia paga per le Forze armate ucraine, se la società di Musk SpaceX, che fornisce i servizi Starlink, si rivelasse un fornitore inaffidabile. In risposta alla pubblicazione di Sikorski, Musk lo ha definito un “ometto” e ha affermato che non c’era un sostituto per Starlink.

In precedenza, i media occidentali avevano riferito che i negoziatori americani avevano presumibilmente sollevato la questione della cessazione dell’accesso a Starlink durante le discussioni di un accordo per fornire agli Stati Uniti l’accesso alle risorse minerarie ucraine. Tuttavia, Musk in seguito ha negato questa informazione.