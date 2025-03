Musk vende X alla sua startup xAi: “Fusione sbloccherà immenso potenziale”

(Adnkronos) – Elon Musk vende X a… Elon Musk. La startup xAi del magnate, un’azienda che opera nello sviluppo dell’intelligenza artificiale, ha acquistato il social network. Ad annunciarlo con un tweet è lo stesso Musk. L’operazione valuta l’ex Twitter a 33 miliardi di dollari e, secondo il magnate, sbloccherà un’immenso potenziale fondendo le capacità e le competenze avanzate di xAI in materia di intelligenza artificiale con l’enorme portata di ‘X'”.

Dalla sua fondazione due anni fa, xAi “è rapidamente diventato uno dei principali laboratori di intelligenza artificiale al mondo, realizzando modelli e data center a una velocità e su una scala senza precedenti. X è il luogo digitale in cui oltre 600 milioni di utenti attivi si recano per trovare informazioni in tempo reale e, negli ultimi due anni, si è trasformata in una delle aziende più efficienti al mondo, posizionandosi per garantire una crescita futura”.

Il futuro di ‘xAI’ e quello di ‘X’, spiega ancora Musk, “sono interconnessi. Oggi, facciamo ufficialmente il passo per unire dati, modelli, elaborazione, distribuzione e talento”.