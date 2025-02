Musk: Zelensky non può rappresentare il popolo ucraino

E accusa il leader di Kiev di aver ucciso blogger Usa

Roma, 20 feb. (askanews) – Il miliardario Usa e membro dell’amministrazione Trump Elon Musk ha affermato che il presidente Volodymyr Zelensky non può parlare a nome del popolo ucraino finché non accetterà di tenere nuove elezioni e non ripristinerà la libertà di stampa in Ucraina. Ha inoltre accusato Zelensky di “aver ucciso” un controverso blogger Usa.

“Zelensky non può pretendere di rappresentare la volontà del popolo ucraino se non ripristina la libertà di stampa e smette di annullare le elezioni!” ha scritto Musk su X.

Il mandato presidenziale di Zelensky è scaduto il 20 maggio 2024. Le elezioni presidenziali in Ucraina sono state annullate a causa della legge marziale e della mobilitazione generale.

Musk ha accusato il leader ucraino di aver ucciso il blogger americano Gonzalo Lira, il quale è morto in una prigione ucraina. “Zelensky ha ucciso un giornalista americano!” ha scritto Musk su X, commentando il post di un utente riguardo la morte di Lira. L’utente aveva osservato che Lira era stato critico nei confronti di Zelensky.

Nel giugno 2024, la Russia ha dichiarato che le autorità ucraine hanno torturato Gonzalo Lira a morte in prigione. Kiev, dal canto suo, ha affermato che Lira è morto per una polmonite.