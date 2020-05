Mustang Mach-E può raggiungere una media di 119 km di autonomia con soli 10 minuti di ricarica presso una stazione IONITY. Lo dimostrano gli ultimi test condotti dall’Ovale Blu. Effettuati in condizioni di traffico reale, hanno portato a un miglioramento di 26 km di autonomia, quasi il 30% in più rispetto alle precedenti stime, più conservative, simulate al computer, per la versione con trazione posteriore e batteria extended range. “I clienti Mustang adorano godersi la strada e meno tempo per la ricarica significa più tempo per godersi la guida”, ha dichiarato Mark Kaufman, Global Director, Electric Vehicles. “Abbiamo considerato prioritario rendere più veloce la ricarica di Mustang Mach-E e stiamo continuando a lavorare con i nostri fornitori per aumentare ulteriormente i punti di ricarica disponibili,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Mustang Mach-E, 119 km autonomia con 10′ di ricarica proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento