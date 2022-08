Musumeci convoca la sua giunta, prende corpo l’ipotesi sulle dimissioni anticipate

PALERMO – Il governatore siciliano Nello Musumeci ha convocato una riunione di giunta in mattinata e così si fanno sempre più insistenti le voci sulle sue dimissioni anticipate rispetto alla scadenza naturale del mandato, prevista per l’autunno. Il presidente della Regione Siciliana, che questa mattina sarà in visita ufficiale a Terrasini, nel Palermitano, ha convocato i suoi assessori per le 12.

SI CORRE VERSO L’ELECTION DAY

A confermare il momento di “riflessione” sulla possibilità di anticipare il voto per le Regionali, facendolo coincidere con quello per le Politiche del 25 settembre in un election day, è stato ieri lo stesso governatore: “L’ipotesi di accorpare le elezioni nazionali e quelle regionali è una facoltà che la legge attribuisce al presidente della Regione e sulla quale sto riflettendo pensando di sciogliere presto ogni riserva, in un senso o nell’altro”, ha spiegato ieri ai cronisti nel corso di una conferenza stampa a Palazzo d’Orleans.

RIUNITO PER DOMANI PARLAMENTO SICILIANO

A dare forza allo scenario delle dimissioni anche le parole espresse nella notte all’Assemblea regionale siciliana dal presidente di Sala d’Ercole, Gianfranco Miccichè, che al termine della maratona che ha portato all’approvazione del disegno di legge sulle variazioni di bilancio ha annunciato una nuova convocazione del Parlamento per venerdì. L’Aula si riunirà alle 11 “per possibili comunicazioni da parte del presidente della Regione”, ha spiegato Miccichè sottolineando di avere adottato la decisione dopo “alcuni colloqui con parte del governo”.

