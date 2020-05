PALERMO (ITALPRESS) – “Ormai ci siamo, ho firmato il decreto di nomina del nuovo assessore ai Beni Culturali. Da domani Alberto Samonà comincia a lavorare con passione in questo nuovo e impegnativo incarico”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in un video su Facebook.

“E’ finita la stagione irripetibile dei tecnici, fare paragoni col passato sul piano dei tecnici non serve”, ha aggiunto.

“Alberto Samonà è la sintesi della militanza politica e della preparazione. Sintesi che serve a portare avanti il programma su cui il presidente della Regione ha ottenuto il consenso dei siciliani”,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Musumeci “Minacciato dopo la nomina di Samonà, non cambio idea” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento