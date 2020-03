Musumeci “Tamponi a tutto il personale sanitario in Sicilia”

“Adesso il mondo scientifico si sta dividendo: tampone a tutti o tampone solo a chi ha i sintomi. In Sicilia siamo a metà tra uno e l’altro. Stiamo pensando di fare tamponi a tutto il personale della sanità, perché se manca il nerbo della guerra, il soldato, la guerra contro questa bestia feroce non si potrà fare”. Lo ha detto il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, intervenuto questa mattina a Radio 1. “Siamo di fronte a una epidemia grave – ha aggiunto -, la peggiore degli ultimi 100 anni e i nostri sistemi sanitari erano dotati per altre priorità”.

