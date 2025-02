Musumeci: vogliamo protezione civile dedicata a emergenze e prevenzione

“Per risparmiare vite umane e disastri”

Roma, 3 feb. (askanews) – “Vogliamo dare vita a una Protezione Civile che non sia soltanto gestione dell’emergenza, rispetto alla quale abbiamo una leadership internazionale riconosciuta, ma anche prevenzione. Per risparmiare vite umane e disastri. Sono obiettivi sfidanti, non semplici, da raggiungere presto, ma bisogna essere tenaci. La politica si nutre di ottimismo e di perseveranza: mai fermarsi, la fiducia della gente merita tutto il nostro impegno, costi quel che costi”.

Così il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, intervistato da Montecitorio News24 Magazine.

Musumeci spiega che nel nostro Paese deve crescere “la consapevolezza che viviamo in un territorio fragile” e per questo è più che mai necessario “un cambiamento di prospettiva strutturale” fondato sulla cultura della prevenzione “alla quale noi italiani, purtroppo, non siamo abituati”. Dunque, “questo approccio con il rischio va cambiato, ogni cittadino deve fare la propria parte. E poi, dispiace dirlo, lo Stato non ha più le risorse per finanziare interamente le ricostruzioni. Per questo – aggiunge Musumeci – poniamo l’obiettivo della polizza assicurativa, per ora obbligatoria per le imprese e facoltativa per le famiglie. Dobbiamo abituarci a un approccio che già adottano altri Paesi, anche europei”.