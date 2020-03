Mutti: “Qui a Bergamo non si è percepita la gravità della situazione, i morti cadono come mosche”

Bortolo Mutti, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni una delle maggiori colpite dall’emergenza Coronavirus, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli.

LE PAROLE DI MUTTI

“Non si è capito nulla all’inizio. Le voci erano arrivate anche nella mia vallata, si parlava di questo focolaio da Coronavirus. E non è mai stato fatto niente. Sono sempre state posticipate certe decisioni. Bisognava fare come a Codogno. Hanno avuto la forza di circoscrivere la zona, qui a Bergamo non è stato fatto. Non c’è stata la consapevolezza della gravità della cosa. Oggi nel mio paese 4 morti, li conoscevo tutti e 4. Cadono come mosche, è una cosa incredibile”.