Scendono al minimo storico i tassi sugli impieghi bancari. In particolare, a maggio, il tasso medio sul totale dei prestiti si è attestato al 2,40%, mentre quello medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è risultato pari all’1,33%. Il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è risultato invece pari all’1,07%, appena lo 0,02% rispetto aminimo stotico dell’1,05% segnato a marzo.

I prestiti a famiglie e società non finanziarie invece si sono attestati ad aprile a 1.286 miliardi di euro in crescita dell’1,5% su base tendenziale e in lieve accelerazione rispetto al +1,4% di marzo.

L’articolo Mutui casa mai così convenienti: il tasso scende all’1,33% proviene da Notiziedi.

