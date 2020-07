Mazda entra nel mondo dell’elettrico, ma con la MX-30 è soprattutto la mobilità elettrica a fondersi con il DNA che tutte le auto prodotte dal Costruttore giapponese possiedono per tecnologia, stile e comportamento dinamico.

Infatti, ogni caratteristica della MX-30 in termini di piacere di guida, sensazioni al volante, design e qualità percepita è inconfondibilmente Mazda con una ulteriore consapevolezza ecologica che si riflette, non tanto nella tipologia di motorizzazione adottata, quanto nella declinazione della tecnologia elettrica con scelte nette a favore della riduzione di emissioni lungo tutto il ciclo di vita del prodotto e mediante l’utilizzo di materiali che assicurano la migliore sostenibilità ambientale.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo MX-30, L’auto elettrica con il DNA Mazda proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento