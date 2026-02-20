venerdì, 20 Febbraio , 26
myplant-&-garden-2026,-randazzo:-“una-x-edizione-di-incrementi-e-successi”
MyPlant & Garden 2026, Randazzo: “Una X edizione di incrementi e successi”

MyPlant & Garden 2026, Randazzo: “Una X edizione di incrementi e successi”

DALL'ITALIA E DAL MONDOMyPlant & Garden 2026, Randazzo: "Una X edizione di incrementi e successi"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Siamo alla conclusione di MyPlant & Garden, una decima edizione di grande successo. Abbiamo avuto, infatti, un incremento di visitatori e di espositori con una grande soddisfazione generale”. Così Valeria Randazzo, exhibition manager e amministratore delegato Myplant & Garden, in occasione della giornata di chiusura della decima edizione di ‘MyPlant & Garden’, il salone internazionale del verde, in svolgimento nei padiglioni di Rho Fiera Milano dal 18 al 20 febbraio 2026.  

“La manifestazione a Milano è internazionale, ma lo è ancor di più grazie all’appuntamento di Dubai, la cui prima edizione si è svolta nel 2025. Ora stiamo preparando la seconda edizione di MyPlant & Garden Dubai, che si svolgerà dal 21 al 23 ottobre 2026. Vi aspettiamo”, conclude. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.