Myriam Catania, eliminata al televoto, fa il suo ingresso nello studio di Grande Fratello Vip. L’attrice entra in studio e riceve i complimenti di Pupo per la sua carriera ma litiga con Franceska che comunque si difende bene. Insomma le due donne non si risparmiano e la Catania le dice che non c’è perdono possibile per lei. Ecco Il Video Mediaset.

