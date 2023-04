Nada, fuori il videoclip ufficiale di “Nada Yoga”

Diretto e montato dall’artista denuncia lo scorrere del tempo

Roma, 6 apr. (askanews) – É disponibile dal 6 aprile, il videoclip di “Nada Yoga”, ultimo estratto dal nuovo album di Nada “La paura va via da sé se i pensieri brillano”.

Il video, diretto e montato dalla stessa Nada e da Ambra Lunardi, traduce con semplicità alcuni dei passaggi più evocativi del testo, mostrando lo scorrere inesorabile del tempo attraverso il continuo susseguirsi di brevi riprese. Quasi come fosse una grande allegoria della vita, il video alterna sulla scena una serie di elementi naturali fino ad inquadrare la stessa cantautrice che, seduta sotto ad un albero, ammira in religioso silenzio lo spettacolo intorno a sé.

Nada, attitudine rock nell’anima, ha realizzato un disco introspettivo che riflette e denuncia il cinismo dei nostri giorni. Dopo l’uscita dei singoli “In mezzo al mare”, “Chi non ha” e “L’oscurità”, la cantautrice pubblica oggi il videoclip di “Nada Yoga”, un brano delicato che racconta come un momento di solitudine e tranquillità possa diventare l’occasione per naufragare nel mare dei propri pensieri.

Parallelamente all’uscita del videoclip, Nada si prepara a riprendere il suo tour nei teatri per presentare dal vivo “La paura va via da sé se i pensieri brillano”.

I prossimi appuntamenti porteranno la cantautrice sul palco del Teatro Manini di Narni (TR) e al Södra Teatren di Stoccolma per uno speciale live acustico accompagnata soltanto dalla chitarra di Andrea Mucciarelli.

Link al videoclip del brano “Nada Yoga” su YouTube:

continua a leggere sul sito di riferimento