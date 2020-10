AGI – L’obiettivo della prossima settimana, al Senato, è ‘quota 161‘. Per approvare lo scostamento di Bilancio serve, infatti, la maggioranza assoluta dei componenti di Palazzo Madama (non così per la Nota di aggiornamento al Def, che si vota a maggioranza semplice). Sulla carta, il pallottoliere indica che i numeri ci sono e potrebbero superare di un soffio il tetto da raggiungere, ma non è tutto così scontato.

Intanto, a fare la differenza saranno i voti che arriveranno dal gruppo Misto e, sul Senato, come su tutto il Paese, c’è l’incognita legata al Covid, che infatti ha già colpito tre senatori.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Nadef, al Senato la maggioranza ha necessità di raggiungere ‘quota 161′ proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento