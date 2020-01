Nainggolan: “Conte uomo con me, altri no”. Poi stoccata alla Juve

​Segui 90minsu Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo dell’Inter e della Serie A! ​Radja Nainggolan, centrocampista del Cagliari in prestito all’​Inter, ha parlato in zona mista al termine della sfida di Coppa Italia. Il giocatore è stato osannato dai tifosi interisti nel corso della gara: “L’affetto dei tifosi dell’Inter? Fa sempre piacere, sono contento, vuol dire che ho lasciato qualcosa di buono”. Tornare all’Inter? “Quando fai prestiti di un anno… continua a leggere sul sito di riferimento