Nainggolan falso nueve: genialata o follia di Walter Zenga?

​”Per un allenatore è un fortuna poter avere in squadra un top player come lui. Può giocare in qualsiasi ruolo, ma ultimamente è più incisivo a ridosso delle punte. Potrebbe giocare addirittura finto nove come faceva Totti a Roma con Spalletti”. Queste le parole su Nainggolan dell’allenatore del ​Cagliari, Walter Zenga, a Sky Calciomercato-L’Originale. Parole che denotano stima nei confronti del belga, certo, ma che hanno anche anticipato ciò che potremmo vedere alla ripresa del campionato,… continua a leggere sul sito di riferimento