Nainggolan: “Non andrei mai alla Juve perché mi piacciono le sfide. Mi sarebbe piaciuto lavorare con Conte”

Radja Nainggolan ribadisce e chiarisce l’accesa rivalità con la Juventus, diventata spesso tema di discussione. Il centrocampista dell’Inter, nell’ultima stagione in prestito al Cagliari, ha affrontato l’argomento una live su Twitch con tre pro player di FIFA (Nello Nigro, Matteo Ribera e Daniele Tealdi). FC Internazionale v Cagliari Calcio – Coppa Italia “Voglio sfatare questo mito che sono contro la Juve. Io ho sempre detto che non andrei alla Juve perché mi piacciono le sfide, non voglio… continua a leggere sul sito di riferimento