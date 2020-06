Nainggolan, suggestione nerazzurra ma l’Inter non c’entra: ecco chi sogna il belga

Radja Nainggolan, grazie al ritorno nella “sua” Cagliari, ha ritrovato lo smalto perduto nell’annata all’Inter, tornando ai livelli che lo avevano consacrato con la maglia della Roma. Ma la sua permanenza in Sardegna si esaurirà molto probabilmente alla fine della stagione 2019/20, visto che il club di Tommaso Giulini ha già spiegato come un suo riscatto sia praticamente impossibile. Il centrocampista belga, planato a San Siro due stagioni fa nell’ambito dello scambio con la Roma in cui sono… continua a leggere sul sito di riferimento