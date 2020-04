Nainggolan torna sull’Inter: “Potevo dire la mia, ho ancora due anni di contratto”

​Radja Nainggolan, centrocampista in forza al ​Cagliari ma ancora di proprietà dell’​Inter, è tornato a parlare dell’esperienza in nerazzurro e lo ha fatto nel corso di una diretta su Instagram. Il belga si è soffermato anche sulla possibilità di un futuro ancora all’Inter, senza preclusioni. Queste le sue parole: “All’Inter ho ritrovato l’allenatore che mi voleva fortemente, sono arrivato là con tanto entusiasmo. Mi sono fatto male, poi mi sono ripreso. All’Inter non è stato il miglior… continua a leggere sul sito di riferimento