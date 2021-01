AGI – Alla fine anche le dure della ‘squad’, Alexandria Ocasio-Cortez e Cori Bush, assentatesi durante la prima chiamata, hanno rispettato gli ordini di scuderia. Dopo mesi di mugugni della sinistra democratica, che riteneva una sua ricandidatura improponibile, Nancy Pelosi è stata rieletta speaker della Camera dei Rappresentanti. Nel giorno dell’insediamento del nuovo Congresso Usa, il conteggio ufficiale vede l’ottantenne italoamericana spuntarla sullo sfidante repubblicano, Kevin McCarthy, per 216 voti contro 209.

La fronda dem si è ridotta a cinque parlamentari, espressione dell’ala centrista, laddove nel 2019 erano stati in 15 i democratici che non si erano espressi per Pelosi.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Nancy Pelosi è stata rieletta speaker della Camera dei Rappresentanti proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento