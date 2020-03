Decreto di fermo per il 17 enne, anche lui sabato sera in via Orsini, quando un carabiniere ha sparato al ragazzo reagendo a un tentativo di rapina con pistola

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Napoli, 15enne ucciso durante rapina, il complice al pm: “Ci serviva il denaro per poter andare a ballare» proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento