Napoli, 18enne accoltellato nel quartiere Chiaia: fermati 4 minorenni

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Diciottenne accoltellato nel quartiere Chiaia a Napoli: fermati 4 minorenni. La Procura per i Minorenni di Napoli ha emesso un provvedimento di fermo nei confronti di 4 minorenni di età compresa tra i 15 e i 17 anni eseguito dal carabinieri del Nucleo Operativo Napoli Centro. 

La grave aggressione era avvenuta durante la notte del 27 dicembre e nelle ore e nei luoghi della movida napoletana giovanile alla presenza di molte persone. Grazie al loro tempestivo intervento sul luogo dei fatti, i carabinieri della Compagnia Napoli Centro hanno avviato serrate indagini raccogliendo numerose testimonianze e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza (sia pubbliche che private). 

Proprio le analisi delle immagini estrapolate ha consentito di ricostruire la dinamica e ad individuare i ciclomotori a bordo dei quali i cinque aggressori avevano raggiunto il posto, mettendo in atto la violenta aggressione ai danni del 18enne. Nella serata di ieri, 5 minorenni si sono presentati presso la Caserma Pastrengo sede del Comando Provinciale carabinieri di Napoli, dove sono stati interrogati dal sostituito della Procura per i Minorenni. All’esito degli interrogatori solo 4 sono stati sottoposti al provvedimento di fermo e trasferiti al Centro di prima accoglienza dei Colli Aminei, in attesa dell’udienza di convalida. 

