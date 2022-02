NAPOLI – Ieri sera i carabinieri della compagnia Napoli Centro sono intervenuti nel pronto soccorso del Vecchio Pellegrini dove si era presentato autonomamente un giovane ragazzo incensurato del quartiere Montecalvario. Secondo una prima sommaria ricostruzione, ancora da verificare, il 21enne, mentre era in via Pignasecca ad aiutare suo nonno nella chiusura dell’attività di ortofrutta, sarebbe stato avvicinato da due soggetti a bordo di uno scooter. Uno dei due sarebbe sceso e, senza alcun apparente motivo, lo avrebbe colpito, accoltellandolo al fianco prima di darsi alla fuga. Il giovane, in codice verde, è stato dimesso. Indagini dei carabinieri in corso per chiarire la dinamica.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Napoli, 21enne accoltellato mentre aiuta il nonno a chiudere l’ortofrutta proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento