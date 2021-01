Napoli a Castel Volturno: lavoro personalizzato per Malcuit e Koulibaly. Il report dell’allenamento

Mattinata d’allenamento per il Napoli in quel di Castel Volturno, in attesa della sfida di domani al Maradona contro lo Spezia. Gli azzurri si sono ritrovati con Mertens e Osimhen che ancora non si sono riuniti con gli altri. Il belga rientrerà a regime giovedì mentre il centravanti è ancora alle prese con il coronavirus.

Napoli a Castel Volturno verso lo Spezia

Di seguito il report:

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro lo Spezia in programma domani allo Stadio Maradona per la 16esima giornata di Serie A (ore 18).

La squadra ha svolto una prima fase di attivazione in palestra.

Successivamente il gruppo si è alenato sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con esercitazione tecnica e lavoro tattico suddiviso per reparti.

Malcuit e Koulibaly hanno svolto terapia, palestra e lavoro personalizzato in campo.

