Il Napoli ha cominciato il nuovo anno allenandosi. Gli azzurri quest’oggi si sono ritrovati a Castel Volturno per la sessione di preparazione al match contro l’Inter, in programma lunedì sera al San Paolo. Novità per Sebastiano Luperto: il calciatore è tornato ad allenarsi col gruppo. Notizia importante per Gattuso, siccome Koulibaly e Maksimovic stanno ancora svolgendo terapie, e quindi come centrale difensivo solitamente schierato sarebbe rimasto soltanto Manolas. Dries Mertens lavora ancora a parte.

Allenamento Napoli

Di seguito il report dell’allenamento, pubblicato dal sito ufficiale del club azzurro:

“Il Napoli ha ripreso subito nel primo giorno dell’anno gli allenamenti al Centro Tecnico.

Gli azzurri preparano il match contro l’Inter di lunedì 6 gennaio al San Paolo per il posticipo della 18esima giornata di Serie A (ore 20.45).

La squadra ha svolto la sessione di allenamento sul campo 1 iniziando con una prima fase dedicata al torello.

Successivamente lavoro aerobico seguito da esrecitazioni tecniche su circuito di attrezzi.

Chiusura con partitina a campo ridotto.

Luperto ha svolto intera seduta col gruppo. Lavoro personalizzato per Mertens.

Terapie per Koulibaly e Maksimovic.”

The post Napoli a Castel Volturno: Luperto torna in gruppo, lavoro personalizzato per Mertens appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento