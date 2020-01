Napoli a Castel Volturno: Mertens in gruppo, terapie per Koulibaly. Primo giorno per Politano

Il Napoli si è ritrovato questo pomeriggio a Castel Volturno, dopo due giorni di relax concessi dal tecnico, in seguito alla vittoria di campionato contro la Juventus. Gli azzurri stanno preparando il match contro la Sampdoria, in programma a Genova il prossimo lunedì. All’allenamento odierno ha preso parte anche Matteo Politano, al suo primo giorno presso il Centro Tecnico.

Buone notizie per Gattuso poiché Mertens ha svolto la prima parte della sessione col gruppo, mentre Koulibaly si è dedicato al lavoro personalizzato.

Attraverso il proprio sito ufficiale il Napoli ha descritto la sessione così:

“Seduta pomeridiana per il Napoli al Centro Tecnico.

Gli azzurri preparano il match di Marassi contro la Sampdoria in programma lunedì per il “monday night” della 22esima giornata di Serie A (ore 20.45).

Primo giorno di allenamento in azzurro per Politano, che reduce dai postumi di una influenza ha fatto lavoro in palestra.

Mertens è rientrato in gruppo svolgendo la prima parte di sessione con la squadra e parte differenziato.

Lavoro personalizzato per Koulibaly.

La squadra sul campo 2 ha iniziato la seduta con attivazione ed esercitazioni tecniche con l’ausilio delle sagome.

Chiusura con partitina a campo ridotto. Domani allenamento mattutino.”

