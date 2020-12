Napoli a Castel Volturno: seduta mattutina. Terapie e lavoro personalizzato per Osimhen

Attraverso il proprio sito ufficiale il Napoli ha pubblicato il report dell’allenamento quotidiano, in vista della sfida contro la Sampdoria, prevista domani al Maradona.

Di seguito quanto reso noto:

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro la Sampdoria per la undicesima giornata di Serie A.

La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra. Successivamente, sui campi 1 e 2 il gruppo ha svolto torello ed esercitazione tattica per reparti.

Successivamente seduta di passing drill e chiusura con lavoro tattico di squadra.

Terapie e lavoro personalizzato in campo e palestra per Osimhen.

