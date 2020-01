Napoli a Castel Volturno: terapie per Allan e Younes. Personalizzato per Maksimovic, Mertens, Ghoulam e Koulibaly

Il Napoli si è ritrovato a Castel Volturno questa mattina, dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Lazio. Gli azzurri stanno recuperando la serenità, in vista anche dell’importante impegno di domenica sera contro la Juventus al San Paolo. Gattuso deve fare ancora i conti con gli infortunati, poiché Maksimovic, Mertens, Ghoulam e Koulibaly continuano a non formare parte del gruppo, bensì svolgono lavoro personalizzato. Younes e Allan alle prese con le terapie.

Napoli a Castel Volturno: il report dell’allenamento

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Napoli ha proposto la sintesi della seduta odierna al Centro Tecnico:

“Dopo il successo sulla Lazio, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Centro Tecnico.

Gli azzurri prearano il match contro la Juventus in programma domenica 26 al San Paolo alle ore 20.45.

La squadra si è divisa in due gruppi.

Lavoro di scarico in palestra per coloro che hanno giocato dall’inizio in Coppa Italia.

Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati sul campo 3 in una prima fase di torelli ed esercizi di attivazione.

Successivamente seduta tecnico tattica.

Chiusura con partitina a campo ridotto.

Terapie e lavoro personalizzato per Maksimovic, Mertens, Ghoulam e Koulibaly. Terapie per Younes e Allan”.

