Napoli a Castel Volturno: terapie per Koulibaly e Ghoulam. Domani partenza per Roma

Mattinata di allenamento per il Napoli a Castel Volturno. Gli azzurri preparano la sfida di sabato pomeriggio contro la Lazio, all’Olimpico. Ancora assente Mertens, che è rimasto in Belgio dove sta risolvendo problemi fisici, e ancora out Koulibaly e Ghoulam, che stanno svolgendo sedute specifiche.

Il report dell’allenamento del Napoli

Di seguito il dettaglio della sessione odierna, pubblicato dal sito ufficiale del club azzurro:

“Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico.

Gli azzurri preparano il match dell’Olimpico contro la Lazio per la 19esima giornata di Serie A in programma sabato alle ore 18.

La squadra si è allenata sul campo 3 iniziando la sessione con attivazione col pallone.

Successivamente lavoro atletico finalizzato alla velocità.

Di seguito esercizi di possesso palla e seduta tecnico tattica.

Chiusura con partitina a campo ridotto.

Terapie e lavoro differenziato per Koulibaly. Terapie per Ghoulam.

Domani seduta pomeridiana e poi partenza per Roma.”

