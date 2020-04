Napoli, ag. Callejon: “Rinnovo di contratto? Tutto fermo. Contano solo i fatti”

Quale futuro per José Maria Callejon? Difficile dirlo. Il contratto dell’attaccante spagnolo di proprietà del Napoli è in scadenza il prossimo giugno ma al momento la trattativa per il suo eventuale rinnovo è ferma ad un punto morto. SSC Napoli v Cagliari Calcio – Serie A In merito al futuro del giocatore azzurro il suo agente Garcia Quilon ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss sottolineando come il discorso sia attualmente fermo. Stando alle sue parole dunque può… continua a leggere sul sito di riferimento