Napoli alla Bit 2025 punta su eventi e internazionalizzazione

Presenze 2024 in crescita, superati i 14 milioni

Milano, 7 feb. (askanews) – Il Comune di Napoli sarà presente alla Bit, Borsa Internazionale del Turismo, in programma dal 9 all’11 febbraio a Rho Fiera. Napoli, terza più visitata d’Italia con oltre 14 milioni di presenze, in crescita significativa rispetto ai 12,5 milioni del 2023, si sta trasformando da città di passaggio a destinazione di rilievo internazionale, grazie – ad esempio – alla bellezza artistica della metropolitana realizzata da grandi nomi della scena contemporanea. “Lo stiamo facendo anche grazie al ruolo prezioso è svolto dalla Destination Management Organization (Dmo), che ci permette di costruire azioni di promozioni concrete e diversificare l’offerta turistica, presentandosi anche all’estero”, dichiara l’Assessora al turismo Teresa Armato.

Alla BIT ci sarà spazio per una “Napoli, a New City” che verrà in un incontro stampa martedi 11 febbraio alle 11 presso lo stand. Interverrà Valentina della Corte, cabina di regia della DMO e in collegamento anche il Sindaco di Napoli e l’Assessora Teresa Armato.

In primo piano le imminenti celebrazioni dei 2500 anni di Napoli e il Giubileo, con i percorsi nei conventi e nei monasteri, e ancora una programmazione culturale ricchissima, che attraversa teatro, musica, arti visive e letteratura. Il format ‘Vedi Napoli e poi torni’ continuerà a valorizzare itinerari meno noti, aiutando a decongestionare il centro storico e a distribuire meglio i flussi turistici.

Riguardo i mercati esteri, nel 2024, la città ha registrato i principali flussi da Francia, Stati Uniti, Germania, Spagna e Regno Unito. Solo recentemente Parclick.it, il portale leader in Europa dei parcheggi, ha definito “Napoli la città italiana più cliccata dai viaggiatori della Penisola, con un incremento della domanda del 19% rispetto all’anno precedente”, quarta e dietro soltanto a Parigi, Amsterdam e Londra.

In tema aeroportuale, Capodichino ha chiuso l’anno segnando 8 milioni 900 mila nel segmento turistico internazionale, tra le novità poi dal 17 maggio Air Canada opererà per l’estate 2025, con quattro frequenze settimanali per il volo diretto Napoli-Montreal. Una nuova rotta che apre le porte non solo a nuovi flussi turistici per il Canada ma anche verso il resto del Nord America, e ad occasioni di business che si aggiunge ai voli già esistenti su New York, Atlanta, Philadelphia e Chicago. Dal Comune fanno sapere che si sta lavorando all’ampliamento dello scalo di Capodichino e per il 2026 all’attivazione di rotte dirette verso l’Oriente puntando a Pechino e Tokyo.