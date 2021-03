NAPOLI – “Stamattina, nel recarci a lavoro presso i nostri uffici, siamo stati accolti da una bruttissima sorpresa: uno dei nostri pannelli, raffigurante la Sala della Memoria dedicata alle vittime innocenti della criminalità, è stato distrutto”. Così in un post la fondazione Polis, strumento operativo della Regione Campania per il sostegno alle vittime innocenti della criminalità e i beni confiscati.”Sentiamo l’esigenza di condannare quanto accaduto, che offende – si legge – il valore del sacrificio di tutti gli innocenti colpiti dalla violenza criminale. Noi non possiamo tacere e denunciamo tutto il nostro sdegno e il nostro dolore”.

L’articolo Napoli, alla fondazione Polis distrutto pannello dedicato alle vittime della criminalità proviene da Ragionieri e previdenza.

