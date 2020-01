Napoli alla ricerca di una vittoria e del record di gol segnati al San Paolo: il dato

Al Napoli serve vincere. Anche questa sera, a partire dalle 20.45, in occasione del match con la Fiorentina tra le mura amiche del San Paolo. Il match contro i viola sarà importante per la squadra di Gattuso anche per raggiungere uno speciale record ricordato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Il dato

Il Napoli, in occasione del match contro la Fiorentina, potrebbe tornare non solo alla vittoria ma anche strappare un nuovo record tra le mura del San Paolo. La compagine partenopea ha, infatti, messo a segno 1998 reti nell’impianto di Fuorigrotta. Nel match contro i viola, quindi, la squadra è alla ricerca del gol numero 2000.

