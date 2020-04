Napoli – Allenamento speciale per Alex Meret. Il portiere alle prese con i tiri della sua compagna | VIDEO

Alex Meret, portiere del Napoli, ha vissuto momenti difficili nell’ultimo spezzone di calcio giocato. L’avvento di Gattuso, infatti, aveva – temporaneamente – smosso le gerarchie tra i pali, essendo Ospina molto più abile del giovane italiano con il gioco palla a terra. Gattuso, però, più volte ha confermato la sua stima per Meret, considerato un vero e proprio patrimonio della società calcio Napoli. La situazione emergenziale legata al Coronavirus che noi tutti viviamo, ha poi interrotto ogni discorso sportivo. Ogni calciatore alla meglio sta cercando di tenersi in forma, anche con i preziosi suggerimenti delle loro rispettive società. Il portiere, come si vede dal post sottostante pubblicato su Instagram, si è allenato oggi con la sua compagna Debora Romano, che ha funto da vera e propria preparatrice.

Il post di Meret

“Oggi allenamento con la mia nuova preparatrice!”

continua a leggere sul sito di riferimento