Napoli, altro giro di tamponi negativi: il comunicato

Il Napoli ha terminato un altro giro di tamponi: tutti quanti negativi. Di seguito il comunicato del club tramite un tweet.

Napoli, altro giro di tamponi: tutti negativi

“Al termine del nuovo giro di tamponi effettuati ieri, tutti sono risultati negativi. Ne approfittiamo per ringraziare in particolare Il prof Califano, il prof Portella, il dott Di Maro e il dott De Fazio della Federico II” .

Niente Under per il Napoli

Cangiz Under sarà un nuovo calciatore del Leicester. Tutto fatto per l’estero turco della Roma, che nelle prossime ore volerà in Inghilterra per le visite mediche con il nuovo club. A riferirlo è Sky Sport. Il Napoli lo ha seguito da vicino nelle ultime settimane… (clicca qui per leggere tutto)

