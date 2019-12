Napoli, Amrabat e Rrahmani arriveranno a giugno: le cifre del maxi affare col Verona

​La vittoria conseguita nel finale di gara contro il Sassuolo ha dato nuova fiducia all’ambiente partenopeo. La classifica del ​Napoli continua a essere deludente, ma è arrivata quella reazione di orgoglio che tutti, in casa azzurra, da Gattuso alla dirigenza, attendevano con ansia. Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli ora sono al lavoro per assicurare al coach calabrese un organico sempre più competitivo che possa lottare per l’Europa. Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis pensano… continua a leggere sul sito di riferimento