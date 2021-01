Protesta della Cgil: organizzazione sbagliata. Medici e sanitari in attesa del proprio turno sotto la pioggia. Poi la Asl allestisce dei gazebo per farli riparare. Cancelli chiusi alle 14 perché raggiunto il numero massimo di persone, molti costretti ad andare via Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Napoli, anche cinque ore in fila per vaccinarsi: code e caos alla Mostra d’Oltremare. De Magistris: è indegno proviene da Notiziedi.

