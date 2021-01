“Napoli ancora instabile. Se la fiducia di De Laurentiis era solo virtuale…”

I giornalisti di Calciomercato.com hanno analizzato il match del Maradona tra Napoli e Spezia. Malgrado la roboante vittoria, i colleghi non hanno lesinato critiche nei confronti del club partenopeo, reo di aver giocato un match “a due facce”. Ecco un estratto del pezzo ripreso dalla nostra redazione:

Napoli-Spezia, ancora critiche sugli azzurri

E’ la vittoria che serviva a Gattuso ancor prima che al Napoli. Se la fiducia della società, annunciata da De Laurentiis alla vigilia della gara con lo Spezia, era reale, allora questo 4-2 è il modo per ricambiare il necessario tweet; se invece la fiducia era solo virtuale, allora la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia (trofeo di cui il Napoli di Gattuso è detentore) è la risposta più concreta al disagio di questi giorni.

Tuttavia, nonostante i 4 gol, la vittoria e la qualificazione, il Napoli non ha risolto i suoi problemi di instabilità: il suo secondo tempo, con le due reti incassate, col calo di tensione e con una conduzione di gioco sbagliata, ha mostrato difficoltà già viste di recente. E sul 4-2 gli ultimi cambi, Di Lorenzo per Politano e Bakayoko per Mertens, hanno fatto capire che quelle difficoltà preoccupavano non poco Gattuso.

