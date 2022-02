Napoli, arrestato per corruzione il pm Roberto Penna

NAPOLI – Questa mattina è stata eseguita un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Napoli, “nei confrontiel magistrato Roberto Penna, all’epoca dei fatti sostituto procuratore presso il Tribunale di Salerno” accusato di corruzione. È quanto annuncia, in una nota, la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli.

ARRESTATA ANCHE LA COMPAGNA E TRE IMPRENDITORI

Arresti domiciliari anche per l’avvocato Maria Gabriella Gallevi, compagna del magistrato, e per gli imprenditori Francesco Vorro, Umberto Inverso e Fabrizio Lisi (un ex generale della Finanza). Le accuse nei confronti degli arrestati sono corruzione per l’esercizio delle funzioni, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione in atti giudiziari e induzione indebita a dare o promettere utilità oggetto delle investigazioni condotte” e delegate al Raggruppamento operativo speciale dell’Arma dei Carabinieri.

