Il Napoli non partirà alla volta di Torino per prendere parte alla sfida in programma contro la Juventus. Come riferisce la redazione di Sky Sport, la decisione è arrivata a seguito di una nota da parte dell‘ASL di Napoli. Questi hanno, infatti, comunicato alla società dell’isolamento volontario e di dover comunicare indirizzi e contatti diretti per controlli a tappeto. Di seguito la nota dell’ASL diramata dal giornalista Carlo Alvino, tramite il proprio profilo Twitter.

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/Carloalvino/status/1312497422883414016/photo/1″]

Napoli, le indicazioni dell’ASL

La nota dell’ASL non poteva quindi essere violata dalla società partenopea che intanto ha disegnato il programma per la prossima settimana. Massimo Ugolini, giornalista per Sky Sport, ha fatto il punto della situazione su quanto accadrà ai partenopei nelle prossime ore:

“Il Napoli ha già programmato la prossima settimana. Si effettueranno due tamponi, uno lunedì e uno martedì. La squadra non si allenerà a Castelvolturno, bensì al San Paolo. Ad ora è molto difficile che il Napoli domani parta per Torino”.

CLICCA QUI PER LA POSIZIONE DELLA LEGA SERIE A

The post Napoli-ASL, i partenopei hanno rispettato la nota ufficiale: il programma appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento