Napoli-Atalanta, Bakayoko favorito

Dopo la notizia della sconfitta a tavolino contro la Juventus, il Napoli riparte dalla sfida casalinga contro l’Atalanta. Gattuso pare orientato a confermare il trio Politano-Mertens-Lozano dietro a Osimhen. Sulla sinistra c’è Hysaj favorito su Mario Rui. In porta dovrebbe spuntarla Ospina mentre in mediana occhio alla prima da titolare per Bakayoko al fianco di Fabian Ruiz.

