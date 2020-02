Napoli attento al cartellino giallo con la Sampdoria: Elmas sulla lista dei calciatori diffidati

Il Napoli si ritroverà in campo contro la Sampdoria a partire dalle 20.45 di lunedì. La squadra di Gattuso dovrà fare i conti con assenze, ritorni e con dubbi di formazione. I partenopei dovranno prestare particolare attenzione in campo, però, anche all’arbitro. Tra gli azzurri, infatti, c’è Elmas presente sulla lista dei calciatori diffidati.

I dettagli

Tra i calciatori del Napoli c’è Eljif Elmas presente sulla lista dei diffidati. Il calciatore, secondo gli ultimi aggiornamenti di formazione, dovrebbe non scendere in campo da titolare. Il tecnico Gennaro Gattuso potrebbero, però, valutare un suo impiego nel corso della partita. In questo caso dovrà presta massima attenzione perchè, in caso di cartellino giallo, sarà costretto a saltare la sfida di campionato in programma contro il Lecce.

