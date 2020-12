Napoli attento: l’AZ ha sempre vinto in casa contro squadre italiane. I precedenti

Questa sera ci sarà AZ Alkmaar-Napoli, gara valida per la quinta giornata di Europa League. La cabala dei precedenti, però, non è dalla parte degli azzurri. Se infatti non sono confortanti i match giocati in Olanda dai partenopei (e nemmeno quelli in casa, vedi l’andata), non lo sono nemmeno i numeri dell’AZ nei match casalinghi contro club italiani.

AZ sempre vincente con club italiani in casa

Infatti, nella sua storia, l’AZ si è trovata due volte contro compagini del nostro paese e tra le mura amiche ha sempre vinto. Precedenti che risalgono al 1982 contro l’Inter, vittoria 1-0 in Coppa delle Coppe. E il secondo al 2012, successo 2-0 sull’Udinese in Europa League. Non c’è due senza tre? Si facciano tutti gli scongiuri possibili, questa volta occorre giocare anche contro la cabala e i proverbi.

